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رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني يغادر القاهرة بعد لقاء «السيسي»

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رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني يغادر القاهرة بعد لقاء «السيسي» رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني يغادر القاهرة بعد لقاء «السيسي»

أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت جي بينج شوان نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والوفد المرافق له، على الطائرة المصرية المتجهة الي فرانكفورات، عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح ، والمستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، حيث بحثا عدد من الموضوعات المتعلقة بتنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وحسبما أفاد مراسلنا أكد المسؤول الصيني خلال لقائه حرص بلاده على متابعة نتائج هذه الزيارة، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الصيني إلى في يناير الماضي، موضحًا أن هاتين الزيارتين مثلتا دفعة قوية لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تربط بين البلدين، لاسيما عقب تأكيد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال دورتها الأخيرة على مواصلة الرئيس الصيني لقيادته المحورية للبلاد.

ونوه الرئيس السيسي إلى مساهمة مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس في تنفيذ مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير بالنظر إلى ما يتضمنه من موانئ ومناطق صناعية وخدمية ولوجستية تساعد على تعزيز حركة التجارة العالمية في هذه المنطقة ، مؤكدًا على اهتمام مصر بالاستفادة من تجربة الصين التنموية، والعمل على تعزيز التعاون معها في كافة المجالات، مرحباً بعمل الشركات الصينية في عدد من القطاعات المصرية الهامة، والاستفادة من المنطقة الصناعية الصينية بمنطقة قناة السويس لتمثل نقطة انطلاق لتصدير المنتجات الصينية إلى الأسواق المجاورة لمصر .

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