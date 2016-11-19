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الإندونيسون يحتشدون في تظاهرة ضد التعصب العنصري والديني

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الإندونيسون يحتشدون في تظاهرة ضد التعصب العنصري والديني الإندونيسون يحتشدون في تظاهرة ضد التعصب العنصري والديني

تظاهرات في إندونيسيا – أرشيفية

تجمع آلاف الإندونيسيين في مظاهرة سلمية يوم السبت تعبيرا عن تأييدهم للوحدة وقلقهم من ظهور علامات على تزايد التعصب العنصري والديني في البلاد.

وضم الحشد زعماء دينيين وأعضاء في جماعات لحقوق الإنسان وفي البرلمان وارتدوا قمصانا حمراء وبيضاء بلوني العلم الإندونيسي. وقام البعض بمسيرة في شارع بوسط جاكرتا.

ورفع البعض لافتات عليها الشعار الوطني “الوحدة في التنوع” بينما أدى آخرون رقصات تقليدية.

وقبحسب رويترز ال إيوان سابورتا البالغ من العمر 25 عاما “هذا يتعلق بالتنوع وأيضا بالوحدة. علينا أن نفصل السياسة عن العرق والدين والجنس. أريد أن تبقى إندونيسيا متحدة.”

وتزايد القلق من تصاعد التعصب الإسلامي في البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم منذ أن قررت الشرطة يوم الأربعاء الماضي التحقيق في شكوى قدمتها جماعات إسلامية وتتهم فيه حاكم جاكرتا المسيحي بازدراء الدين.

 

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