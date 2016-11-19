الحرب تشتعل بين الصيدليات ووزير الصحة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية

أصدرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات على مستوى الجمهورية بإتحاد الغرف التجارية بالقاهرة بيانا أكدت فيه انها لن تقف مكتوفة الأيدى فيما يحدث من حرب طاحنة على سوق الدواء المصرى وأنها سوف تتخذ خطوات تصعيدية لحماية مصالح منتسبيها من أصحاب الصيدليات والدعوة لإجتماع طارىء بالإتحاد العام للغرف التجارية غدا الأحد .

وقال الدكتور حاتم البدوى الأمين العام المساعد للشعبة ان سبب المهزلة القائمة فى سوق الدواء المصرى هو فشل وزير الصحة فى إدارة الأزمة مع مافيا الدواء والذين اكتشفوا ضعف الوزير ومارسوا ضغوطا أكبر عليه لرفع سعر الدواء .

واضاف البدوى قائلا ان ما يحدث الأن هو حرب تكسير عظام بين وزير الصحة وبين مافيا صناعة واستيراد الأدوية فى مصر وان من يدفع الثمن هو المريض المصرى وكذلك الصيدلى المصرى.

مضيفا انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه من عدم وجود رؤية لدى وزارة الصحة لحل المشكلة من جذورها او تتنازل الشركات المصنعة والمستوردة للدواء فى مصر فنحن مقبلون على كارثة حقيقية .

وقال الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة اننا لن نسمح ابدا بالمساس بهامش ربح الصيدلية لأن صاحب الصيدلية هو فى النهاية هو مواطن مصرى وما يسرى على الشعب المصرى من غلاء المعيشة وإرتفاع الأجور يسرى عليه ايضا .

وقال الدكتور ممدوح الأمين نائب رئيس الشعبة ان السبب فى نقص الأدوية من السوق المصرى هو امتناع الشركات عن الإستيراد وتصنيع الأدوية لإرتفاع سعر الدولار وعدم تدخل الحكومة لحل المشكلة .