بالصور شاهد طفلا الشمس يحيون بشروقها ويموتون بغروبها ..حالة وصفها العلماء بالنادرة

شيماء مصطفى

في قرية بالقرب من كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان , وجد طفلين من اسرة واحدة يطلق عليهم الجميع هناك انهما ابناء الشمس , وذلك لما يحدث لهما من نشاط وحركة وتفاعل فترة شروق الشمس ووضح النهار , وبمجرد ان تغرب الشمس يصاب الولدان بحالة شبه الغيبوبة بفقد كل منهما كل حواسه وتفلق العينان ولا يشعران بأي شيء حتي طلع شمس اليوم التالي وهكذا .

وتم عرض الولدان علي فريق طبي واخذ عينات من دمهم وعمل جميع الفحوصات اللازمة للكشف عن هذه الحالة النادرة والغريب , والجدير بالذكر ان الولدان من اب وام يربطهما قرابة من النوع الثاني , الطفلين عبد الرشيد هاشم 9 اعوام وشعيب احمد هاشم 13 عاما وحتي الان لم يجد الاطباء تفسير علمي يحدد حالة الطفلين , وقال والدهما ان طفلاه يستمدان طاقتهما من الشمس , يحيون بوجودها ويموتون بغروبها .

كما اكد جاويد اكرم استاذ الطب في معهد باكستان للعلوم الطبية وهو من يشرف علي الحالة الصحية للطفلين , واكد من جانبه ان الدولة تتكفل بالرعاية الطبية الكاملة للطفلين وذلك لانهم من اسرة فقيره لا تستطيع ان توفر لهم كافة الرعاية المطلوبة لحالتهما.

واكد الاطباء ان حالة الطفلين ترجع الي حالة دوار الشمس لانهما يتمتعون بكامل طاقتهم فترة النهار وحتي ان وضعوا في غرفة مظلمه او كانت الغيوم تحجب اشاعة الشمس ونورها , وبعد العروب يصبح لا حياة للأولاد .

شبكةعيونالإخبارية

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