أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير البيئة يجتمع مع نظرائه من غينيا وألمانيا على هامش مؤتمر التغيرات المناخية

Google+ Print
وزير البيئة يجتمع مع نظرائه من غينيا وألمانيا على هامش مؤتمر التغيرات المناخية وزير البيئة يجتمع مع نظرائه من غينيا وألمانيا على هامش مؤتمر التغيرات المناخية

وزير البيئة

عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عددًا من اللقاءات الثنائية بنظرائه من غينيا وألمانيا وبلاروسيا، لبحث سبل التعاون في المجالات البيئية المختلفة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بمراكش COP 22.

وقال بيان صحفى صادر عن الوزارة، إن “فهمى” إجتمع بنظيرته الغينية لبحث سبل التعاون بين البلدين والتحضير لزيارة الرئيس الغينى لمصر، واتفق الوزيران على ضرورة التعاون في مجالات التنوع البيولوجي والربط بالتكيف مع التغيرات المناخية، والإدارة البيئية الفعالة، والتعاون في مجال المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة .

وأوضح “فهمي”، خبرة في تقديم الدعم وكيفية تقييم الأثر البيئي والرصد البيئي وخاصة رصد تلوث المياه والهواء، واستعداد القاهرة، لتقديم تلك الخبرة للأشقاء الأفارقة.

كما أعربت الوزيرة الغينية عن اهتمامها بموضوعات الحفاظ على التنوع البيولوجى والتكنولوجيات لرصد نوعية الهواء والماء، و طلبت نقل الخبرة مع مصر في هذا المجال.

وبالنسبة للخطوات المستقبلية، إتفق الطرفان على عقد زيارة فنية من وزير البيئة ووزير الطاقة الغينى الى القاهرة، لبحث سبل التعاون والانتهاء من إتفاق تعاون يتم توقيعه اثناء فعاليات زيارة الرئيس الغينى للقاهرة .

كما إلتقى الدكتور خالد فهمى، مع جوسن فلاسبارث نائب وزير البيئة الالمانى ، وناقش الطرفان سبل التعاون بين مصر وألمانيا خاصة في مجال تغير المناخ، وتوقعات الطرفين فيما يخص نتائج وتوصيات مؤتمر تغير المناخ بمراكش، وأعرب نائب وزير البيئة الألماني عن تطلعه لمساعدة مصر في تنفيذ خطة الالتزامات الوطنية لخفض الانبعاثات .

وإلتقى أيضًا الدكتور خالد فهمى، مع اندريه خوفختو ، وزير البيئة والموارد الطبيعية لبلا روسيا ، وإتفقا على بدء التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم على هامش اجتماع الأطراف المتعاقدة لاتفاقية التنوع البيولوجى المزمع عقده في كانكون أوائل الشهر المقبل ، وتركز مذكرة التفاهم على مجالات إدارة المخلفات البلدية ، إدارة المخلفات الصلبة ، وتحسين نوعية المياه .

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر