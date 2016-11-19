وزير البيئة يجتمع مع نظرائه من غينيا وألمانيا على هامش مؤتمر التغيرات المناخية

عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عددًا من اللقاءات الثنائية بنظرائه من غينيا وألمانيا وبلاروسيا، لبحث سبل التعاون في المجالات البيئية المختلفة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بمراكش COP 22.

وقال بيان صحفى صادر عن الوزارة، إن “فهمى” إجتمع بنظيرته الغينية لبحث سبل التعاون بين البلدين والتحضير لزيارة الرئيس الغينى لمصر، واتفق الوزيران على ضرورة التعاون في مجالات التنوع البيولوجي والربط بالتكيف مع التغيرات المناخية، والإدارة البيئية الفعالة، والتعاون في مجال المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة .

وأوضح “فهمي”، خبرة مصر في تقديم الدعم وكيفية تقييم الأثر البيئي والرصد البيئي وخاصة رصد تلوث المياه والهواء، واستعداد القاهرة، لتقديم تلك الخبرة للأشقاء الأفارقة.

كما أعربت الوزيرة الغينية عن اهتمامها بموضوعات الحفاظ على التنوع البيولوجى والتكنولوجيات لرصد نوعية الهواء والماء، و طلبت نقل الخبرة مع مصر في هذا المجال.

وبالنسبة للخطوات المستقبلية، إتفق الطرفان على عقد زيارة فنية من وزير البيئة ووزير الطاقة الغينى الى القاهرة، لبحث سبل التعاون والانتهاء من إتفاق تعاون يتم توقيعه اثناء فعاليات زيارة الرئيس الغينى للقاهرة .

كما إلتقى الدكتور خالد فهمى، مع جوسن فلاسبارث نائب وزير البيئة الالمانى ، وناقش الطرفان سبل التعاون بين مصر وألمانيا خاصة في مجال تغير المناخ، وتوقعات الطرفين فيما يخص نتائج وتوصيات مؤتمر تغير المناخ بمراكش، وأعرب نائب وزير البيئة الألماني عن تطلعه لمساعدة مصر في تنفيذ خطة الالتزامات الوطنية لخفض الانبعاثات .

وإلتقى أيضًا الدكتور خالد فهمى، مع اندريه خوفختو ، وزير البيئة والموارد الطبيعية لبلا روسيا ، وإتفقا على بدء التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم على هامش اجتماع الأطراف المتعاقدة لاتفاقية التنوع البيولوجى المزمع عقده في كانكون أوائل الشهر المقبل ، وتركز مذكرة التفاهم على مجالات إدارة المخلفات البلدية ، إدارة المخلفات الصلبة ، وتحسين نوعية المياه .