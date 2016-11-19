«الإسكان»: تخصيص وحدات سكنية بـ«الإيجار» لأهالى عشش البكرى والزرايب بالخصوص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على طلب محافظ القليوبية بتخصيص عدد من الوحدات السكنية لأهالى المناطق التى تقع تحت الضغط العالى، ومنطقتى عشش البكرى بحى شرق شبرا الخيمة، والزرايب بالخصوص.

وجاءت الموافقة على إتاحة 736 وحدة سكنية، تم تنفيذها بمراكز مختلفة بمحافظة القليوبية، بمسطح غرفتين وصالة، ضمن محور الإيجار لأصحاب الدخل أقل من 1500 جنيه شهرياً، وبيع هذه الوحدات لصالح محافظة القليوبية، على أن تُحدد قيمة الوحدة السكنية بواسطة لجان الأسعار بالوزارة، وتتولى المحافظة تخصيصها للمواطنين بالشروط التى تحددها، أو إتاحة الوحدات بالإيجار طبقاً لما جاء بموافقة الصندوق على شروط الإيجار لهذا المحور.

كما وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وفقًا لبيان صحفى صادر من وزارة الاسكان، على طلب محافظة البحيرة تخصيص نسبة 8 % من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة لمواجهة حالات الإيواء العاجل، والإخلاء الإدارى على أن تتحمل قيمتها بالكامل، بنظام التقسيط بدون فوائد لمدة 3 سنوات، وجاءت الموافقة على إتاحة 288 وحدة (12 عمارة) بمراكز: حوش عيسى، والمحمودية، وبدر، والرحمانية، ووادى النطرون، حيث تتوافر وحدات زائدة بهذه المراكز، أما مراكز: الدلنجات، ودمنهور، وكفر الدوار فلا توجد بها وحدات زائدة، ويمكن استبدالها بوحدات أخرى إضافية بمركز وادى النطرون، فى حالة موافقة المحافظة على ذلك، على أن تقوم المحافظة بسداد القيمة السوقية لهذه الوحدات بعد تحديدها بواسطة اللجنة المختصة بدراسة الأسعار بالوزارة، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق أيضاً على طلب جامعة دمنهور بتخصيص عدد من الوحدات السكنية بمدينة وادى النطرون للعاملين فى مشروعات الجامعة على أن تتحمل الجامعة قيمتها بالكامل، وجاءت الموافقة على تخصيص 24 وحدة سكنية (عمارة) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة وادى النطرون لجامعة دمنهور، على أن تقوم الجامعة بإصدار شيك بالمبلغ المطلوب باسم صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بعد تحديده بواسطة اللجنة المختصة لدراسة الأسعار بالوزارة، وطبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على طلب وزارة الداخلية شراء 864 وحدة (36 عمارة) من الوحدات الزائدة، التى لم يتم حجزها، بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة، لتوفير سبل الرعاية الاجتماعية لأبنائها، وأسر شهداء الشرطة، والعاملين بمديرية أمن سوهاج، على أن تقوم وزارة الداخلية بسداد قيمة الوحدات شاملة مصاريف الصيانة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مجلس إدارة الصندوق ، وافق على طلب الشركة الدولية لإستخلاص الزيوت، الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى، بشراء 3 عمارات بمدينة السادات للعاملين بها، وجاءت الموافقة على بيع 72 وحدة (3 عمارات) من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للشركة، على أن تقوم بسداد قيمة الوحدات شاملة مصاريف الصيانة، مع اعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها على كافة الطلبات المماثلة، فى حالة وجود عدد من الوحدات المتبقية، وتفويض وزير الإسكان فى اتخاذ تلك الإجراءات فى الحالات المماثلة.