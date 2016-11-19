القاهرة السينمائي يحتفل بالراحل محمود عبد العزيز ويعرض 44 فيلما بينها “اشتباك”

تشهد فعاليات الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى،اليوم للجمعه 18 نوفمبر عرض 44 فيلما، وندوات،إلى جانب احتفالية “صانع البهجة “المهداة للفنان الراحل محمود عبد العزيز.

الاحتفالية تقام بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية ويشرف عليها الناقد طارق الشناوي، وتبدأ فى الرابعه عصرا بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا

> ومن بين الافلام المقرر عرضها اليوم،المصرى “اشتباك” للمخرج محمد دياب، ويعرض فى التاسعه مساءا بمركز الابداع،بينما يقدم بالتوقيت نفسه بالمسرح الكبير فيلم “أين الغزوة المقبله “للمخرج الأمريكى مايكل مور.

كما يعرض بالمسرح الصغير الفيلم السعودي ‘بركة يقابل بركه “للمخرج محمد الصباغ، وفى سينما كريم يقدم بالاشعه ضمن فعاليات البانوراما الدوليه فيلم المخرج الأمريكى “جمهورية ناصر..بناء مصر الحديثية “.