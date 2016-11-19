وزير النقل: قيمة تذكرتى المترو والسكة الحديد أقل كثيرًا من تكلفة التشغيل

قال الدكتور جلال السعيد وزير النقل، إن الوزارة لا تريد من سعر التذكرة سوى استرداد تكلفة التشغيل وليس قيمة الإنشاء، لأنها عالية جدا، وهذا ينطبق على مترو الأنفاق والسكة الحديد.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته بورشة عمل وكالة التنمية الفرنسية بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أن قيمة التذكرة الحالية سواء بالمترو أو السكة الحديد أقل كثيرا جدًا من تكلفة التشغيل من أجور وكهرباء وصيانة.

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تريد فقط استرداد تكلفة التشغيل من قيمة التذكرة والمصادر الأخرى وليس تكلفة الإنشاء.