تعليم القليوبية تنتهى من تسليم كتب الرياضيات والعلوم بالمدارس الرسمية للغات

القليوبية - حسن عفيفى

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية انه تم الإنتهاء من تسلم كتب الرياضيات والعلوم للمدارس الرسمية للغات وكتب رياض الأطفال بجميع مدارس المحافظة بعد ورودها من قطاع الكتب بالوزارة .

وأضاف عجلان، فى بيان اليوم السبت، انه تم تسليم كتب رياض الأطفال الخاصة بالتطبيقات التربوية لمواد اللغة العربية واللغة الأنجليزية والرياضيات فى 455 مدرسة على مستوى المحافظة .

وكذلك الإنتهاء من تسليم كتب الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية للمدارس الرسمية للغات بمختلف المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية وفقا لم تم تسلمه من قطاع الكتب بالوزارة بواقع 160 ألف كتاب .

يأتى ذلك فيما تفقد عادل عطيه مدير عام التعليم العام بالمديرية يرافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية ونوار شمخ مدير إدارة المخازن لموقع مخازن الكتب لمتابعة أعمال التسليم للمدارس وحالة المخازن وتطبيق كافة الإشتراطات المتعلقة بالسلامة المهنية والأمن، كنا أثنى مدير التعليم العام على العاملين بالمخازن ومجهوداتهم فى استلام الكتب من قطاع الكتب بالقاهرة وتسليمها للمدارس .