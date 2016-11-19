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ضبط 17 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و10 قضايا مخدرات فى حملة بالمنيا

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ضبط 17 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و10 قضايا مخدرات فى حملة بالمنيا ضبط 17 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و10 قضايا مخدرات فى حملة بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 17 قطعة سلاح بدون ترخيص بحوزة متهمين، وضبط 10 قضايا مخدرات، خلال حملة أمنية شنتها مديرية الأمن، لضبط الخارجين عن القانون.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 17 قطعة سلاح بدون ترخيص عبارة عن "3 بنادق آلية، ومسدس، و7 بنادق خرطوش، و7 فرد محلى الصنع"، بالإضافة إلى 10 طلقات نارية، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة.

 

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 10 قضايا مخدرات عبارة عن "3 كيلو جرام بانجو، و110 جرامات هيروين، و208 أقراص مخدرة"، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجارى العرض علي النيابه العامة .

 


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