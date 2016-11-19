حسام عاشور يعود لتشكيلة الأهلى أمام الإنتاج الحربى

كتب محمد عراقى

استقر الجهاز الفنى للأهلي بقيادة حسام البدرى على تشكيل فريقه الذى يواجه الإنتاج الحربى مساء اليوم السبت فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها على ملعب السلام.

ولم يستقر البدرى ومعاونيه على مركز واحد فقط وهو الجناح الأيسر، حيث تتم المفاضلة حالياً بين بين الثنائى ميدو جابر ومؤمن زكريا لدخول أحدهم التشكيلة الأساسية الحمراء، فى الوقت الذى يتم تجهيز حسام عاشور لخلافة حسام غالى الذى يغيب عن المباراة بداعى الإصابة.

حراسة المرمى : شريف إكرامى

خط الدفاع : أحمد فتحى، أحمد حجازى، سعد سمير وعلى معلول

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، عبد الله السعيد، ميدو جابر (مؤمن زكريا)

خط الهجوم : النيجيرى جونيور أجاى