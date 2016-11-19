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الإسماعيلى يشكو الأخطاء التحكيمية للجبلاية

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الإسماعيلى يشكو الأخطاء التحكيمية للجبلاية الإسماعيلى يشكو الأخطاء التحكيمية للجبلاية

>كتب سليمان النقر

أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، أن ناديه سيتقدم شكوى إلى اتحاد الكرة يشكو فيه الأخطاء التحكيمية، والتى أثرت على نتائج فريقه بالسلب فى الأسابيع الأخيرة.

 

قال رئيس الإسماعيلى فى تصريحات للموقع الرسمى، إنه سيتم تدعيم الشكوى المقدمة للجبلاية بفيديوهات ترصد الأخطاء التحكيمية، مطالبا اتحاد الكرة باختيار حكم يليق بإدارة مباراة يكون الإسماعيلى طرف فيها.

 

وعبر عثمان عن غضبه تجاه حكم مباراة الإسماعيلى والمصرى أشرف رشاد الذى لم يطبق قانون كرة القدم، وهو ما أكد عليه الثنائى التحكيمى جمال الغندور وأحمد الشناوى خلال فقرة التحليل التحكيمى للمباراة.


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