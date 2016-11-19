أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير النقل: قيمة تذكرتى المترو والسكة الحديد أقل كثيرا من تكلفة التشغيل

Google+ Print
وزير النقل: قيمة تذكرتى المترو والسكة الحديد أقل كثيرا من تكلفة التشغيل وزير النقل: قيمة تذكرتى المترو والسكة الحديد أقل كثيرا من تكلفة التشغيل

>كتب ــ رضا حبيشى

قال الدكتور جلال السعيد وزير النقل، إن الوزارة لا تريد من سعر التذكرة سوى استرداد تكلفة التشغيل وليس قيمة الإنشاء، لأنها عالية جدا، وهذا ينطبق على مترو الأنفاق والسكة الحديد.

 

وأضاف وزير النقل خلال كلمته بورشة عمل وكالة التنمية الفرنسية بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أن قيمة التذكرة الحالية سواء بالمترو أو السكة الحديد أقل كثيرا جدا من تكلفة التشغيل من أجور وكهرباء وصيانة. 

 

 

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تريد فقط استرداد تكلفة التشغيل من قيمة التذكرة والمصادر الأخرى وليس تكلفة الإنشاء لأنها كما ذكرت مرتفعة جدا.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365