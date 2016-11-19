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السجن 10 سنوات لرئيس اتحاد كرة قدم سابق بتهمة الفساد

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السجن 10 سنوات لرئيس اتحاد كرة قدم سابق بتهمة الفساد السجن 10 سنوات لرئيس اتحاد كرة قدم سابق بتهمة الفساد

عاقبت محكمة إكوادورية، الجمعة، رئيس اتحاد كرة القدم السابق في البلاد بالسجن 10 سنوات، بعد إدانته بتهم فساد مرتبطة بقضايا الفساد التي هزت الاتحاد الدولي للعبة” فيفا” العام الماضي.

وحسب ما أوردت وكالة “رويترز”، فقد أدين لويس تشيريبوغا ( 70 عاما) إضافة إلى مسؤولين آخرين بغسل الأموال.

وقالت القاضية ميريام اسكوبار إن جرى تمرير نحو 6.1 مليون دولار بصورة غير قانونية عبر اتحاد الإكوادور لكرة القدم.

وظل تشيريبو غا رئيسا لاتحاد كرة القدم في الإكوادور مدة 18 عاما، وفرضت عليه الإقامة الجبرية منذ أواخر 2015، بعد الاشتباه في تورطه في جرائم فساد.

وتشيريبوغا واحد من 40 مسؤولا رياضيا في أميركا الجنوبية يشتبه في تورطهم في قضايا فساد “الفيفا”، التي تحقق فيها الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال فريق الدفاع عن المسؤولين الثلاثة إنه سيطعن على قرار العقوبة.

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