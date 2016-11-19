أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأمن يطرد الصحفيين من محيط محكمة عابدين قبل النطق بالحكم على «قلاش»

Google+ Print
الأمن يطرد الصحفيين من محيط محكمة عابدين قبل النطق بالحكم على «قلاش» الأمن يطرد الصحفيين من محيط محكمة عابدين قبل النطق بالحكم على «قلاش»

الصحفيين

شهد محيط محكمة عابدين والتي تظر اليوم حكمها على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة، اشتباكات بين الصحفيين وأفراد الامن وذلك بعد أن قامو بطرد الصحفيين من محيط المحكمة، والزموهم بالوقوف في الشوارع الجانبية.

وشهدت المحكمة إجراءات امنية مشددة حيث تم وضع الحوجز الحديدية وتشكيلات من قوات الامن المركزى وحضور اعلامى مكثف وحتى الان لم يسمح بالدخول الا للمحامين فقط

يذكر أن النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مايو الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا