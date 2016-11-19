الأمن يطرد الصحفيين من محيط محكمة عابدين قبل النطق بالحكم على «قلاش»

شهد محيط محكمة عابدين والتي تظر اليوم حكمها على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة، اشتباكات بين الصحفيين وأفراد الامن وذلك بعد أن قامو بطرد الصحفيين من محيط المحكمة، والزموهم بالوقوف في الشوارع الجانبية.

وشهدت المحكمة إجراءات امنية مشددة حيث تم وضع الحوجز الحديدية وتشكيلات من قوات الامن المركزى وحضور اعلامى مكثف وحتى الان لم يسمح بالدخول الا للمحامين فقط

يذكر أن النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مايو الماضي.