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«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. فيديو

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«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. فيديو «الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. فيديو

أرشيفية

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس اليوم، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، لما يقرب من درجة أو اثنين مقارنة بأمس.

وأضاف “عبدالعال”، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن طقس اليوم خريفي دافئ خلال فترة الظهر والعصر، لافتًا إلى أنه سيكون باردًا أثناء الليل وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية إلى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والساحل الشمالي، موضحًا أن هناك شبورة أيضًا على القاهرة ولكن حدتها بدأت تخف.

وأوضح “عبدالعال”، أن هناك احتمالا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة، وذلك على السواحل الغربية للبلاد، في السلوم ومرسى مطروح والإسكندرية، إضافةً إلى حلايب وشلاتين.

وعن درجات الحرارة، أوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري تتراوح ما بين 22 : 23 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد 24 : 25 مئوية، وجنوب الصعيد 26 : 29 مئوية، وجنوب سيناء 26 : 27

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