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حبس أمين شرطة بالشرقية لاستيلائه على دراجة بخارية محتجزة بمركز الإبراهيمية

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حبس أمين شرطة بالشرقية لاستيلائه على دراجة بخارية محتجزة بمركز الإبراهيمية حبس أمين شرطة بالشرقية لاستيلائه على دراجة بخارية محتجزة بمركز الإبراهيمية

قررت نيابة الإبراهيمية بالشرقية، اليوم، برئاسة أحمد عبد الخالق مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس أمين شرطة بمركز الإبراهيمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وجهت النيابة العامة بمعرفة أحمد رمضان وكيل النائب العام، للمتهم تهمة جناية الشروع والاستيلاء، حيث كشفت التحقيقات قيام أمين الشرطة بالاستيلاء على دراجة بخارية، متحفظ عليها بديوان مركز شرطة الإبراهيمية، وفقا لقرار من النيابة العامة فى أحد القضايا.

 

ومن جانبه، قرر مدير أمن الشرقية، وقف أمين الشرطة عن العمل.

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