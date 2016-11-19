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النشرة المرورية الصباحية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية الصباحية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة النشرة المرورية الصباحية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وظهر تباطؤ محدود فى حركة السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من مناطق الأقاليم وصولا إلى القاهرة بسبب حادث مرورى.

 

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع قصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

 

وانتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.


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