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مسؤولون أمريكيون يصلون استراليا لتقييم حالات طالبي اللجوء

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مسؤولون أمريكيون يصلون استراليا لتقييم حالات طالبي اللجوء مسؤولون أمريكيون يصلون استراليا لتقييم حالات طالبي اللجوء

رئيس-الوزراء-الأسترالي-مالكوم-ترنبول

قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول يوم السبت إن مسؤولين أمريكيين وصلوا إلى أستراليا لبدء تقييم حالات طالبي لجوء محتجزين على جزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو حتى يعاد توطينهم في الولايات المتحدة.

كانت أستراليا أعلنت الأسبوع الماضي أنها توصلت لاتفاق تقبل بموجبه الولايات المتحدة عددا كبيرا من اللاجئين المحتجزين في مراكز خارجية تمولها أستراليا وعددهم 1200 لاجئ إلا أن انتخاب دونالد للرئاسة الأمريكية ألقى بظلال من الشك على الاتفاق.

وبحسب رويترز قال ترنبول على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في ليما عاصمة بيرو “يوجد مسؤولون من الأمن الداخلي في أستراليا الآن في الحقيقة وسيذهبون إلى ناورو قريبا.” ونشر مكتب رئيس الوزراء الأسترالي نصا لتصريحاته للصحفيين.

ومن غير المرجح إعادة توطين اللاجئين قبل تنصيب ترامب في 20 يناير وقال ترنبول إن المسؤولين الأمريكيين سيضعون الجدول الزمني.

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