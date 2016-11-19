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مصرع ريم مجدي بطلة مصر وأفريقيا في المصارعة النسائية في حادث بالاسماعيلية

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مصرع ريم مجدي بطلة مصر وأفريقيا في المصارعة النسائية في حادث بالاسماعيلية مصرع ريم مجدي بطلة مصر وأفريقيا في المصارعة النسائية في حادث بالاسماعيلية

ريم مجدي

مراسل«ONA»:

لقيت ريم مجدى محمود، بطلة وأفريقيا فى المصارعة النسائية، مصرعها بعدما صدمتها سيارة مجهولة أمام عزبة المنشار بالكيلو 11 دائرة مركز الإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء إبراهيم سلامة، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتلقيه إخطارًا من الرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، مفاده مصرع اللاعبة ريم مجدى محمود بطلة العالم للمصارعة النسائية، بعدما صدمتها سيارة مجهولة أمام عزبة المنشار دائرة المركز.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وبسؤال أحد شهود العيان أفاد بأنه أثناء نزولها من السيارة أمام عزبة المنشار صدمتها سيارة مجهولة، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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أونا

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