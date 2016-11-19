أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عاصفة ثلجية تضرب ولايات الغرب الأوسط الأمريكية

Google+ Print
عاصفة ثلجية تضرب ولايات الغرب الأوسط الأمريكية عاصفة ثلجية تضرب ولايات الغرب الأوسط الأمريكية

أرشيفية

اكتسحت أول عاصفة رئيسية في مواسم عواصف الشتاء في الولايات المتحدة السهول الشمالية, والتي صاحبتها تساقط كثيف للثلوج ورياح عاتية مما تسبب في عواصف ثلجية في أجزاء من ولايتي ساوث داكوتا ومينيسوتا.

وذكرت قناة “سكاي نيوز الاخبارية أن هيئة الأرصاد الوطنية نشرت تحذيرا من عاصفة شتوية في وسط مينيسوتا وتحذيرات من عواصف ثلجية شتوية في المنطقة حيث قالت فيكتوريا إنجرام المتحدثة باسم مكتب إدارة الطواريء بمقاطعة موريسون إن الأمطار التي هطلت في الصباح الباكر أفسحت المجال للثلوج.

وقالت هيئة الأرصاد إن هبوب رياح متزايدة القوة تصل سرعتها إلى 89 كيلومترا في الساعة ترافق مع تساقط مكثف للثلوج مما هيأ لظروف عواصف ثلجية في غرب ووسط مينيسوتا وأقصى شرق ساوث داكوتا.

وأضافت الهيئة أن من المتوقع أن تشتد العاصفة مع توقع أن أشد تساقط للثلوج سيكون في منطقة أرو هيد في مينيسوتا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا