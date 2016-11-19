“زراعة كفر الشيخ” تستعد لموسم الأمطار وتحصر المحاصيل الشتوية لصرف الأسمدة

عقد المهندس محمد السيد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، اجتماعًا، مساء أمس الجمعة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية بحضور مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعى بكفرالشيخ، ومدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والمدير المساعد، ومديرى عموم المديرية لإدارات ” المكافحة، الإرشاد، المتابعة، الشئون الزراعية، الشئون القانونية، الشئون الهندسية، حماية الأراضى ” ومديرى الإدارات الزراعية والتعاون بالمراكز بالمحافظة.

وقال المهندس محمد السيد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، تم الإنتهاء من خطة التطوير السنوية وخاصة فى المراكز الساحلية استعدادًا لدخول موسم الأمطار، وتم مناقشة لجان متابعة فحص الحيازات الوهمية بالجمعيات الزراعية، والوقوف على آخر موقف للأسمدة الأزوتية للموسم الشتوى ومراجعة أرصدة الأسمدة والمبيدات.

وأضاف عبدالله، أنه شدد على أهمية تسويق قطن الإكثار تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة، مؤكدًا أنه ناقش التعديات على الأرض الزراعية، مطالبًا بحصر الحالات التى تم إزالتها بكل مركز والتصدى بكل حزم للمخالفات وإخطار التهرب الضريبى بمحاضر التقسيم.

وأوضح عبدالله، أنه طالب مديرى الإدارات الزراعية بحصر المحاصيل الشتوية على الطبيعة لصرف الأسمدة طبقًا لمقررات الوزارة وبالمعاينات على الطبيعة والمنزرع الفعلى، وتنشيط حملات الرقابة على محلات الاتجار فى المبيدات.