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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 24 متهما بقضية "لجان العمليات المتقدمة"

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 24 متهما بقضية "لجان العمليات المتقدمة" اليوم.. أولى جلسات محاكمة 24 متهما بقضية "لجان العمليات المتقدمة"

>كتب محمد عبد الرازق

تبدأ اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامى والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول أولى جلسات محاكمة 24 متهما، على خلفية اتهامهم بتنفيذ عمليات إرهابية، واستهداف المنشآت العامة ورجال الجيش والشرطة المعروفة إعلاميا بـ"لجان العمليات المتقدمة" فى القضية رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.

 

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، وافق على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة أخطر خلية إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية الإخوانية، للمحاكمة الجنائية العاجلة، فى القضية 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.

 

وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع عناصر اللجان النوعية على ذمة، ووجهت إليهم اتهامات فى بداية التحقيق باغتيال النائب العام الراحل، إلا أنها قررت فصل واقعة الاغتيال عنها، وأحالت المتهمين بتفجير موكب المستشار هشام بركات للمحاكمة على ذمة القضية 314 لسنة 2016.

 

وأُسندت للمتهمين فى القضية 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.


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