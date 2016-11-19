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اليوم..أولى جلسات محاكمة ضابط متهم بقتل مواطن وإصابة زوجته ونجله بالشرقية

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اليوم..أولى جلسات محاكمة ضابط متهم بقتل مواطن وإصابة زوجته ونجله بالشرقية اليوم..أولى جلسات محاكمة ضابط متهم بقتل مواطن وإصابة زوجته ونجله بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

تنظر محكمة جنح الزقازيق، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة، ضابط شرطة بقسم أول الزقازيق، بعد إحالته للمحاكمة بقرار  المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية،  بتهمة القتل الخطأ.                                                                                 

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد  بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق "الزقازيق – ميت غمر" أمام قرية النكارية، وتبين من خلال المعاينة التى قام بها النقيب شريف عبد العال، وقوع حادث تصادم بين السيارو رقم 39739 شرقية والدراجة البخارية رقم 138855 دقهلية، ونتج عن الحادث وفاة "حاتم ع" قائد الدراجة  البخارية وإصابة زوجته "عفاف ال" ونجله "يوسف" وتهشم كامل للدراجة.


 

وتبين من التحريات أن قائد السيارة يدعى "فريد أ م" ملازم أول بقسم أول الزقازيق، وبسؤال "رضا ع" شقيق قائد الدراجة المتوفى، اتهم قائد السيارة ضابط الشرطة بالتسبب فى وفاة شقيقه بسبب السرعة الجنونية، وتبين أن الضابط كان يقود سيارة من المخصصة للمعاقين، وتم التحفظ على الضابط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 51440 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة الزقازيق، وبعرض الضابط على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنح.

 


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