الأمين العام لأوبك يلتقي وزير النفط الإيراني

قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) إن الأمين العام لأوبك محمد باركيندو ووزير النفط الإيراني بيجن زنغنه سيجتمعان في طهران يوم السبت لبحث قضايا تتعلق باجتماع أوبك المقبل.

وبحسب رويترز قالت شانا “التشاور بشأن مواضيع متعلقة باجتماع وزراء أوبك في فيينا في 30 نوفمبر… وكذلك مراجعة أحدث التطورات في سوق النفط سيكونان الموضوعين الرئيسيين في المحادثات بين زنغنه وباركيندو في طهران.”

وقال وزراء ومصادر يوم الجمعة إن أوبك تقترب من الانتهاء الشهر الجاري من أول اتفاق منذ عام 2008 لتقييد إنتاج النفط مع استعداد معظم الدول الأعضاء لإبداء مرونة أكبر مع إيران بشأن حجم الإنتاج.