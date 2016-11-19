أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأمين العام لأوبك يلتقي وزير النفط الإيراني

Google+ Print
الأمين العام لأوبك يلتقي وزير النفط الإيراني الأمين العام لأوبك يلتقي وزير النفط الإيراني

الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو

قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) إن الأمين العام لأوبك محمد باركيندو ووزير النفط الإيراني بيجن زنغنه سيجتمعان في طهران يوم السبت لبحث قضايا تتعلق باجتماع أوبك المقبل.

وبحسب رويترز قالت شانا “التشاور بشأن مواضيع متعلقة باجتماع وزراء أوبك في فيينا في 30 نوفمبر… وكذلك مراجعة أحدث التطورات في سوق النفط سيكونان الموضوعين الرئيسيين في المحادثات بين زنغنه وباركيندو في طهران.”

وقال وزراء ومصادر يوم الجمعة إن أوبك تقترب من الانتهاء الشهر الجاري من أول اتفاق منذ عام 2008 لتقييد إنتاج النفط مع استعداد معظم الدول الأعضاء لإبداء مرونة أكبر مع إيران بشأن حجم الإنتاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا