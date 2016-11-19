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مقتل وإصابة 7 جنود في كمين نصبه متمردون بشمال شرق الهند

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مقتل وإصابة 7 جنود في كمين نصبه متمردون بشمال شرق الهند مقتل وإصابة 7 جنود في كمين نصبه متمردون بشمال شرق الهند

القوات الهندية _ أرشيفية

لقي 3 جنود على الأقل حتفهم وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة في كمين نصبه متمردون واستهدف حافلتين تابعتين للجيش الهندي في شمال شرق الهند.

وذكرت “إيه بي سي” الأمريكية، اليوم السبت، أن الهجوم وقع صباح اليوم في منطقة غابات بالقرب من بلدة بينجيرى التي تبعد مسافة 600 كيلومتر شرق مدينة جواهاتي عاصمة ولاية اسام.

واستخدم المتمردون في الهجوم قنابل بدائية الصنع وقذائف صاروخية، فيما استعانت السلطات بطائرة هليكوبتر لنقل الجنود الجرحى إلى مستشفى قريب تابع للجيش.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن الشكوك تحوم حول متمردي الجبهة المتحدة لتحرير اسام الذين يقاتلون منذ عقود من أجل الاستقلال عن الهند.

أ ش أ

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