لجان التنسيق السورية: حصيلة قتلى أمس بلغت 105 أشخاص

دمشق (أ ش أ)

أفادت لجان التنسيق السورية المعارضة أن حصيلة قتلى أمس الجمعة بلغت 105 أشخاص جراء قصف واشتباكات فى أنحاء متفرقة من البلاد.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت عن لجان التنسيق السورية قولها أن من بين القتلى 23 طفلا و3 سيدات.

وأشارت لجان التنسيق إلى أن حى جوبر ومناطق فى ريف دمشق واللاذقية تعرضت لقصف من القوات النظامية وسط اشتباكات بين طرفى الصراع فى منطقة خان الشيح بريف دمشق.

وكان التلفزيون الرسمى السورى قد أعلن مقتل وجرح 15 مسلحا من عناصر جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) بنيران قوات الجيش السورى فى ريف دمشق.