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اكتشاف حالات سل بقري بكندا «سادس أكبر مصدر للحوم فى العالم»

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اكتشاف حالات سل بقري بكندا «سادس أكبر مصدر للحوم فى العالم» اكتشاف حالات سل بقري بكندا «سادس أكبر مصدر للحوم فى العالم»

أبقار ـ صورة أرشيفية

قالت الوكالة الكندية للرقابة على الأغذية أنه تأكد وجود خمس حالات إصابة أخرى بالسل البقرى فى الماشية من نفس القطيع فى إقليم ألبرتا الذى ثبت فيه إصابة بقرة من الولايات المتحدة بالمرض فى سبتمبر الماضى.

ونقلت قناة “سكاى نيوز” اليوم السبت، عن بين جرينوود مديرة مكافحة الأمراض بالوكالة قولها- إن”هذه النتائج الإيجابية تشير إلى أن انتقال المرض بين الحيوانات حدث.”وقالت للصحفيين إن هناك خطرا أكبر الآن أن يكون المرض انتقل إلى قطعان أخرى.

وفرضت الحجر الصحى على 34 مزرعة فى جنوب شرق ألبرتا وعلى مزرعتين فى جنوب غرب ساسكاتشوان مانعة آلاف من رؤوس الماشية من التحرك أثناء اختبارها لاكتشاف المرض.

ويجرى إعدام رؤوس الماشية من القطيع المصاب. وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية فإن كندا هى سادس أكبر مصدر للحوم الأبقار والعجول.

وتقول المنظمة العالمية لحصة الحيوان أن السل البقرى مرض معد ينجم عن بكتيريا مرتبطة بشكل وثيق بالبكتيريا التى تسبب السل فى البشر والطيور .

ويمكن إصابة الإنسان بالمرض عن طريق شرب الحليب دون معالجة من الأبقار المصابة.

أ.ش.أ

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