ريم البارودي تدخل مستشفي السكة الحديد بسبب«السبع بنات»

تواصل الفنانة ريم البارودي، اليوم السبت، تصوير دورها في مسلسل”السبع بنات”، بمستشفي السكة الحديد بوسط البلد.

يأتي ذلك بناءًا علي توجيهات مخرج المسلسل محمد النقلي، بمحاولة الإنتهاء من تصوير المشاهد الخارجية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل “السبع بنات” من بطولة إيمان العاصى وريم البارودى وعلا غانم وفريال يوسف وحجاج عبد العظيم وحسام الجندى وعمرو صحصاح وأحمد فؤاد سليم وتارا عماد وميريهان حسين ودنيا المصرى وأحمد عصام وأحمد صيام، وعبير منير وخالد حجاج عبد العظيم، تأليف أحمد صبحى، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلى، ومن المقرر عرضه علي قناة”النهار وان”.