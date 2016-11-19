تظاهرة في الأرجنتين احتجاجا على تفاقم مشكلة الفقر

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع عاصمة الأرجنتين “بيونس آيرس” احتجاجا على تفاقم مشكلة الفقر في البلاد.

وطالب المتظاهرون،حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم السبت،بضرورة سن قوانين لحل هذه المشكلة .

وكانت المعارضة في الأرجنتين قد قدمت مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ الأرجنتيني يتضمن بنودا لزيادة الدعم المالي لخدمة الضمان الاجتماعي وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشارت (بي بي سي) إلى أن القانون حاليا يعرض أمام الكونجرس، في وقت تؤكد فيه الحكومة الأرجنتينية أن الموافقة على مشروع القانون سيضع ضغوطا على الموازنة العامة للدولة في وقت تعاني فيه من كساد اقتصادي.

أ ش أ