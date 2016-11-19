أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تظاهرة في الأرجنتين احتجاجا على تفاقم مشكلة الفقر

Google+ Print
تظاهرة في الأرجنتين احتجاجا على تفاقم مشكلة الفقر تظاهرة في الأرجنتين احتجاجا على تفاقم مشكلة الفقر

الاحتجاجات في الأرجنتين – أرشيفية

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع عاصمة الأرجنتين “بيونس آيرس” احتجاجا على تفاقم مشكلة الفقر في البلاد.

وطالب المتظاهرون،حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم السبت،بضرورة سن قوانين لحل هذه المشكلة .

وكانت المعارضة في الأرجنتين قد قدمت مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ الأرجنتيني يتضمن بنودا لزيادة الدعم المالي لخدمة الضمان الاجتماعي وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشارت (بي بي سي) إلى أن القانون حاليا يعرض أمام الكونجرس، في وقت تؤكد فيه الأرجنتينية أن الموافقة على مشروع القانون سيضع ضغوطا على الموازنة العامة للدولة في وقت تعاني فيه من كساد اقتصادي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو