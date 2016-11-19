طقس اليوم دافئ شمالاً حار جنوبا.. والعظمى فى القاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم، السبت، طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب البلاد على مدينتى حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة هناك، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.