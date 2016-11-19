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اليوم.. ريال مدريد يواجه أتليتكو في قمة أسبانية نارية

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اليوم.. ريال مدريد يواجه أتليتكو في قمة أسبانية نارية اليوم.. ريال مدريد يواجه أتليتكو في قمة أسبانية نارية

ريال مدريد _ أرشيفية

يخوض ريال مدريد الإسبانى أول اختبار حقيقى هذا الموسم عندما يحل ضيفًا على جاره أتلتيكو فى عقر داره ملعب “فيسنتى كالديرون” الليلة فى تمام العاشرة إلا ربع، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

ريال مدريد يتربع على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة متقدمًا بفارق 6 نقاط على أتلتيكو فى المركز الرابع، حيث أن الفوز أمر حتمى للفريق الملكى لأنه مُهددًا بخسارة الصدارة فى حال الهزيمة بالديربى لصالح غريمه التقليدى برشلونة صاحب المركز الثانى بفارق نقطيتن، خاصة أنه يواجه اختبارًا سهلًا ضد مالاجا، اليوم، على ملعبه “كامب نو”.

 

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