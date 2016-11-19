منع أحمد توفيق من دخول نادي الزمالك

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منع أحمد توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من دخول النادي، وذلك على خلفية تصريحات الأخير التي صرح بها عقب مباراة الزمالك وطنطا.

وكان توفيق قد هاجم منصور بشدة في إحدى المداخلات التليفزيونية، وانتقد تدخلاته في الأمور الفنية، وأكد أن رئيس النادي الأهلي لم يحدث يومًا وأن خرج وهاجم أي من لاعبيه على الهواء، ملمحًا في الوقت ذاته أنه سيرحل إذا أراد منصور ذلك، ويمتلك أكثر من عرض رسمي.

يذكر أن منصور قد قرر إيقاف اللاعب لأجل غير مسمى وتغريمه 100 ألف جنيه.