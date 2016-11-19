«فولكس فاجن» تشطب 7000 وظيفة في أمريكا اللاتينية

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاجن»، أنها ستشطب 7000 وظيفة في أمريكا اللاتينية في إطار خطة كبرى لإعادة الهيكلة.

وقالت فولكس فاجن البرازيل لموقع “جي أي” الإخباري إنه سيتم تسريح حوالي 5 آلاف موظف في البرازيل وحوالي ألفي موظف في الأرجنتين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أعلنت شركة فولكس فاجن، التي لا تزال تعاني من فضيحة التلاعب في قيم الانبعاثات، عن خطط إعادة الهيكلة في اجتماع بمقرها في بلدة فولفسبورج بغرب ألمانيا.

وتعتزم أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا شطب 30 ألف وظيفة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، منها 23 ألف وظيفة في ألمانيا.

وقالت مصادر في وقت سابق إن خفض الوظائف يمكن أن يوفر لفولكس فاغن نحو 3.7 مليار يورو «3.92 مليار دولار» بحلول عام 2020.