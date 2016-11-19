سعر الذهب اليوم السبت 19 -11 – 2016 في محلات الصاغة بالمصنعية

نورهان فايد

سعر الذهب والذي لا ينفض المتابعين من معرفة سعرة خاصة المقبلين على الزواج وراغبي أقتناء معدن غالي الثمن كادخار و لا يقتصر ادخار المعدن النفيس على الأفراد فقط بل هو من أهم المعادن التي تحفظ اقتصاد الدول وتصبح بعض الدول من الأغنياء بفضل ما تحتفظ من كميات كبيرة من المعدن الأصفر وقد شهد سوق بيع المعدن الأصفر عدة ارتفاعات وانخفاضات وذلك للعديد من الأسباب.

سعر الذهب اليوم السبت

ويرجع ارتفاع سعر الذهب للعديد من الأسباب أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك ارتفاع سعر الذهب عالمياً وارتباطه بالبورصة العالمية ومن تداعيات ارتفاع سعر الذهب بالأسواق المصرية أن شهد سوق بيع المشغولات الذهبية ركودا بسبب ارتفاع سعر جرام الذهب وعزوف الشباب المقبل على الزواج عن شراء الشبكة واقتصار الأمر على هدايا ذهبية بسيطه .

وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 601.01 وبالمصنعية 629

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 5.51.67 وبالمصنعية 576

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر526 وبالمصنعية 550

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 451 وبالمصنعية 471

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 351 وبالمصنعية 367

وقد سجلت سعر أوقية الذهب سعر 18720.06 وبمحلات الصاغة سعر19549

شبكةعيونالإخبارية

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