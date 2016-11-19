سعر الدولار اليوم السبت 19/11/2016 مقابل الجنيه ورويترز تتنبأ بعودة السوق السوداء بقوة قريبا مع عودة المستوردين إلى العمل

نورهان فايد

سعر الدولار اليوم، حيث قلت تعاملات السوق السوداء واختفت في بعض الأوقات منذ بداية تعويم الجنيه، فبعد أن قررت الحكومة المصرية خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية، قامت البنوك برفع سعر العملة الأمريكية في مصر، ووصلت في بعض الأوقات إلى أكثر من ضعف القيمة المقررة، فقد وصل في بعض البنوك إلى 18 جنيه،

وأوضح البعض أن اختفاء السوق السوداء ليس بسبب تعويم الجنيه، ولكن لقرار وقف الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر، ومن المعروف أن المستوردين هم أساس بنا السوق الموازية، وهم من يقومون بالبحث عن الورقة الأمريكية من الأسواق الموازية، ومع ايقاف الاستيراد انخفض الإقبال على السوق السوداء للعملة مما أدى إلى اختفائها مؤقتا.

من جهة أخرى قالت وكالة رويترز أن البنك المركزي قال أنه سيسمح بتمويل السلع غير الأساسية بداية من الأسبوع القادم، ولكن ه في نفس الوقت وضع شروطا غير واضحة من بينها ضخ مايوازي قيمة السلع الممولة في تعاملات بين البنوك، وقال متعاملون لوكالة رويترز أن السوق السوداء ستعود بقوة إلى العمل بسبب امتناع البنوك عن بيع الدولار، خاصة بعد بداية عودة الاستيراد قريبا.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 19/11/2016

بدأت السوق السوداء في العمل من جديد بعد امتناع البنوك عن بيع العملة الخضراء، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 17.50 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

من جانب آخر، نفى طارق عامر محافظ البنك المركزي الأنباء المتداولة عن امتناع البنوك عن بيع العملة الأمريكية للمواطنين، واقتصارها فقط على الشراء، وأشار أن البنك المركزي قام بضخ 1.4 مليار دولار من أجل تلبية حاجة العملاء من العملة الصعبة، إلا أن تأكيدات عديدة من المستثمرين والمستوردين تحدثت عن رفض البنوك بيع العملة الخضراء.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية 15.80 جنيه للشراء و16.00 للبيع في بنك مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التحديات، مع انتظار وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الخضراء.

ونجحت جهود البنك المركزي في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبمناقشة تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.00 للشراء مقابل 5.25 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

وبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 18.50 للشراء مقابل 18.75 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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