أمين "اقتصادية البرلمان": خروج 20 مليون شخص غير مستحق للدعم مع بدء التنقية

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الآلية التى سيتم تنقية بطاقات التموين بها وكشوف الدعم بشكل عام هى متوسط دخل الفرد فى الشهر، متوقعا أنه بمجرد البدء فى تنقية الجداول سيخرج من 10 إلى 20 مليون شخص غير مستحقين للدعم بالدولة.

وأشار فرغل، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن تنقية بطاقات التموين وجداول الدعم ضرورية لابد من بدء تنفيذها فورا، وذلك حتى يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مقترحا أن يتم استثناء من يتقاضون دخولا تتخطى 4000 جنيه من الحصول على الدعم.

ورفض أمين سر اللجنة الاقتصادية الأصوات التى تنادى بتحويل الدعم من عينى إلى نقدى قائلا: "لست مع هذه الفكرة لأنها ستشهد تلاعب كبير ولكن من ستنطبق عليه الشروط الجديدة طبقا للمنظومة التى سيتم إقرارها بعد تنقية الجداول يحصل على الدعم الخاص به فى صورة سلع تموينية".