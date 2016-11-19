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"الشرطة الاتحادية" العراقية تعلن مقتل 951 من داعش لتحرير الموصل

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"الشرطة الاتحادية" العراقية تعلن مقتل 951 من داعش لتحرير الموصل "الشرطة الاتحادية" العراقية تعلن مقتل 951 من داعش لتحرير الموصل

>بغداد أ ش أ

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقى الفريق رائد شاكر جودت، أن عمليات تحرير الموصل بالمحور الجنوبى منذ انطلاقها فى 17 أكتوبر الماضى أسفرت عن قتل 951 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 269 سيارة مفخخة للتنظيم.

 

وقال جودت - فى تصريح صحفى الجمعة - "إن الشرطة الاتحادية حررت مساحة المحور الجنوبى بالكامل والبالغة 1850 كيلومترا مربعا، ودمرت جميع دفاعات داعش وأصبحت على مشارف الساحل الأيمن غربى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق".

 

وأضاف: أنه تم تدمير 25 ورشة تفخيخ، و83 دراجة نارية مفخخة، وضبط 92 حزاماً ناسفاً و1700 قطعة سلاح متنوع ومقذوف حربى و36 مقذوفا حربيا تحوى مواد كيماوية.

 

وأكد جودت، أن قوات الشرطة الاتحادية أنهت إستعدادتها انتظارا لأوامر استعادة مطار الموصل ومعسكر الغزلانى والتقدم باتجاه مركز مدينة الموصل، بعد طى صفحة داعش ومعتقلات التعذيب ومنازل السبايا والمقابر الجماعية جنوب الموصل.

 

وأشار جودت إلى أنه تم تحرير 10 آلاف و815 عائلة عراقية من قبضة الإرهابيين، وإجلاء أكثر من 11 ألف شخص إلى مناطق آمنة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، وإعادة فتح المدارس ومراكز الشرطة وتشغيل محطات المياه والكهرباء وتأهيل البنى التحتية.


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