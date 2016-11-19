م.الفالح: نسعى لشراكة مع دول أفريقيا

‎أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس في مراكش أن المملكة تسعى لتكريس شراكتها مع دول آفريقيا على ضوء رؤية «2030».

وقال المهندس خالد الفالح في كلمة له أمام قمة العمل الأفريقية أن «مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى إلى التعاون المثمر على المستوى العربي الأفريقي».

وقال المهندس خالد الفالح أن هذا التعاون يصب «لما فيه الخير لمستقبل الشعوب في ظل التحديات الاستراتيجية التي تواجهها منطقتنا ولتكريس شراكتنا مع دول القارة». وأضاف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «إن أهداف التنمية المستدامة لها علاقة وثيقة بأهداف المناخ التي تم الاتفاق عليها بباريس والتي تدعمها دول مجلس التعاون الخليجي دعماً كاملا». وكان الوزير الفالح قد التقى في وقت سابق بملك المملكة المغربية محمد السادس. (التفاصيل: ص8 )