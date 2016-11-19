الإسماعيلى ينتهى من تطوير أرضية ملعبه قبل مواجهة الزمالك

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

انتهى مسئولو الإسماعيلى من تطوير أرضية ملعب الإسماعيلية وتجهيزه لاستضافة مباراة الدراويش المقبلة أمام الزمالك، بعدما تم غلقه خلال فترة توقف الدورى بسبب تدهور أرضيته وحاجتها للصيانة، وهو ما تسبب فى نقل تدريبات الدراويش خلال فترة التوقف إلى ملعب فندق ميركيور بالإسماعيلية.

وطالب أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى بضرورة تجهيز أرضية الملعب حتى يتسنى للفريق الأصفر خوض مرانه الأخير عليه قبل المباراة الحاسمة، والتى يسعى خلالها الدراويش لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بشكل عام.