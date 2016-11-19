أخبار عاجلة

الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

محمود الشامى: شكوى "الصقر" تمنع الزمالك من القيد الشتوى

Google+ Print
محمود الشامى: شكوى "الصقر" تمنع الزمالك من القيد الشتوى محمود الشامى: شكوى "الصقر" تمنع الزمالك من القيد الشتوى

>كتب أحمد طارق

أكد محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الزمالك لن يستطيع قيد لاعبون جدد بقائمته فى الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، بسبب الشكوى التى قدمها الصقر أحمد حسن لاتحاد الكرة ضد القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.  

 

أضاف عضو الجبلاية، أنه يجب إنهاء إشراف أعضاء الجبلاية على اللجان، مشيراً إلى أن قرار منع الإشراف لم يتم تفعيله حتى الأن، مشدداً على ضرورة تعديل لائحة اتحاد الكرة فى أسرع وقت، ليتم اختيار منصب النائب بالانتخاب، ولا يتم تركه بهذا الشكل منعاً للخلافات، مؤكداً أنه راض عن معظم قرارات المجلس الحالى برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، مشيداً بقدرته على التحكم فى أمور الإدارة.

 

أوضح الشامى، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار "، أنه تلقى دعوة من أبو ريدة لحضور مباراة وغانا من مقصورة استاد برج العرب، مما أغضب بعض أعضاء المجلس، موضحاً أن جمال علام نجح فى زيادة مقابل رعاية الجبلاية لـ 90 مليون جنيه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا