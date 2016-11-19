محمود الشامى: شكوى "الصقر" تمنع الزمالك من القيد الشتوى

كتب أحمد طارق

أكد محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الزمالك لن يستطيع قيد لاعبون جدد بقائمته فى الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، بسبب الشكوى التى قدمها الصقر أحمد حسن لاتحاد الكرة ضد القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

أضاف عضو الجبلاية، أنه يجب إنهاء إشراف أعضاء الجبلاية على اللجان، مشيراً إلى أن قرار منع الإشراف لم يتم تفعيله حتى الأن، مشدداً على ضرورة تعديل لائحة اتحاد الكرة فى أسرع وقت، ليتم اختيار منصب النائب بالانتخاب، ولا يتم تركه بهذا الشكل منعاً للخلافات، مؤكداً أنه راض عن معظم قرارات المجلس الحالى برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، مشيداً بقدرته على التحكم فى أمور الإدارة.

أوضح الشامى، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار رياضة"، أنه تلقى دعوة من أبو ريدة لحضور مباراة مصر وغانا من مقصورة استاد برج العرب، مما أغضب بعض أعضاء المجلس، موضحاً أن جمال علام نجح فى زيادة مقابل رعاية الجبلاية لـ 90 مليون جنيه.