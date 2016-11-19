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جمعية «اكتفاء» تطلق برنامج تأهيل تقني للمنقطعات عن التعليم

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جمعية «اكتفاء» تطلق برنامج تأهيل تقني للمنقطعات عن التعليم جمعية «اكتفاء» تطلق برنامج تأهيل تقني للمنقطعات عن التعليم

تنظم جمعية اكتفاء الخيرية النسائية بمحافظة جدة برنامج التمكين التقني لحملة الشهادة الابتدائية والمتوسطة. ويرتكز البرنامج، الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، على تقديم حلول فعالة للتدريب التأهيلي للمنقطعات عن الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط وذلك من خلال تصنيف الاحتياجات التدريبية في مجال مبادئ تقنية الحاسب الآلي.

ويشارك في البرنامج 17 فتاة من أبناء القاطنين بحي المنتزهات بجدة. وقد تم اختيارهم بناء على بياناتهم من المسوح الميدانية للمناطق العشوائية بمدينة جدة. ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات التأهيلية (دورة دعم نفسي وإدارة الوقت - دورة مقدمة لتطبيقات الحاسب الآلي). لتمكينهم من الطرق الاحترافية لكتابة التقارير وتصميم المطويات، ومن ثم تهيئتهم إلى سوق العمل.

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