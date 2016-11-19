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«موهبة» تستعرض تجربتها في رعاية الموهوبين بالإمارات

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«موهبة» تستعرض تجربتها في رعاية الموهوبين بالإمارات «موهبة» تستعرض تجربتها في رعاية الموهوبين بالإمارات

شاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في ورشة "الإبداع والابتكار كأحد سبل التنمية" التي نظمتها وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة أبوظبي الخميس 10 نوفمبر 2016م.

وهدفت الورشة إلى استعراض التجارب المرتبطة بالابتكار في دول الخليج وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والحلول، مع التأكيد على أهمية الدور الذي يؤديه الابتكار والإبداع في تحقيق التنمية، الأمر الذي دفع دول مجلس التعاون إلى تطوير سياسات مختصة بتعزيز بيئة الابتكار، وهو ما انعكس في تبوئها صدارة الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي.

وعرضت "موهبة" خلال مشاركتها تجربة المملكة، في إستراتيجية اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين، من خلال ورقة عمل قدمها مدير الإدارة العامة للتخطيط وإدارة المشروعات م. نبيل الحقباني، ضمن 24 متحدثاً من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد م. الحقباني خلال الورشة أن الموهوبين هم الثروة الحقيقية والرافد الأهم لازدهار المجتمع وتطوره، متناولاً برنامج رأس المال البشري وأساليب الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ومنهجية "موهبة" في رعاية الموهوبين، ومبادراتها في الخطة الخمسية الثانية التي تستمر حتى 2018م، إضافة إلى منظومة الابتكار الوطني في المملكة.

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