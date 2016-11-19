انطلاق فعاليات «نبراس» التوعوية بجامعة نورة

تطلق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومديرية منطقة الرياض لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المرحلة الثانية من الحملة التوعوية التثقيفية للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، حيث بدأت المرحلة الأولى يوم الأربعاء ولمدة عام دراسي كامل وتنقسم إلى جزئين: جزء في النصف الأول من العام الدراسي بينما يبدأ الجزء الثاني من الحملة مع بداية الفصل الثاني وتستمر لنهاية العام الدراسي.

وأكدت مديرة إدارة البرامج النسائية هناء بنت عبدالله الفريح أن هذه الحملة جاءت تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.

وأوضحت الفريح أن هذه الحملة تضم العديد من المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية ومعرض متحرك، حيث تستهدف أكثر من أحد عشر ألف طالبة، بالإضافة إلى منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وموظفات الأمن والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات بالجامعة.

وأكدت الفريح أن الأصداء الإيجابية المصاحبة للحملة كان لها أثر كبير في الإقبال على هذه الأعمال التوعوية وما تحمله من نشر ثقافة الوقاية وأهمية توظيف البرامج التدريبية للتعزيز القيم الإيجابية والتشجيع عليها، وذلك ببناء أساس متين من سواعد المرأة فهي نصف المجتمع.

الجدير بالذكر أن المشروع الذي جاء بمبادرة الشركة الوطنية للصناعات الأساسية «سابك» وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات -حفظه الله- يحتوي على ثمانية برامج متنوعة للأسرة والبحوث والدراسات وللتعليم وللشباب، كما يحتوي المشروع على برامج إعلامية، وبرنامج للتواصل الدولي مع الخبراء والمنظمات المتخصصة من خلال الشبكة العالمية المعلوماتية عن المخدرات (جناد)، وبرنامج الإعلام الحديث للوصول السريع لأكبر شريحة من المجتمع. وسيعطي البعد الإقليمي والدولي لجهود المملكة في حربها ضد المخدرات أمنياً ووقائياً وتعليمياً وعلاجياً.