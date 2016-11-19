الكنيسة: البابا لم يدل بتصريحات حول أى أحداث أو قضايا جارية

كتبت سارة علام

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثانى لم يدل بتصريحات حول أحد القضايا والأحداث الجارية، والمطالبة بتطبيق القانون.

وقال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمى، إنه بشأن ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن تصريحات منسوبة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بخصوص بعض الأحداث الجارية، تعلن الكنيسة بأن قداسة البابا لم يدلي بأي تصريحات مؤخرا. وتؤكد أن تفعيل القانون هو السبيل الأفضل في مواجهة القضايا ومعالجة المشكلات.

وأضافت ، إنه تود الكنيسة أن تنوه إلى أنها لم تفوض أي شخص في الحديث باسمها، وأنها تعبر عن رأيها من خلال قداسة البابا أو المركز الإعلامي للكنيسة فقط».