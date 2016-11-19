حظك اليوم برج الثور 19-11-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عوض شريك حياتك عن أوقات انشغالك قبل فوات الأوان

نقدم لمواليد برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتسم مواليد هذا البرج بالشخصية الصلبة العنيدة، وهذا ينعكس على رغبتهم فى الوصول الى اهدافهم بطريقة مختلفة عن الاخرين، ويتميزون بحب المعرفة والفضول، وبالتالى يمكن الاعتماد على مواليد الثور فى مختلف المواقف.

حظك اليوم على الصعيد المهنى

حرصك على التدقيق فى كل صغيرة فى العمل يجعلك تواجه بعض العقبات ، لكن مع الوقت الأمور ستكون افضل فلا تتخلى عن هذا الحرص و التدقيق ابدا خاصة أنك اكتسبت ثقة كبيرة لدى رؤسائك بسبب هذا الضمير .

على الصعيد العاطفى:

حان الوقت لتعويض شريك حياتك عن أوقات انشغالك، خاصة أن الفترة الماضية شهدت علاقاتكما بعض التغييرات الكبيرة ، وهذا الاهتمام الذى تمنحه لشريكك هو ما يجعله أكثر صبرا على لحظات تغيرك و إهمالك التى تحدث من وقت الى أخر.

برج الثور على الصعيد الصحى:

مشاكلك الصحية أغلبها بسبب مشاكل جلدية فحاول ان تعالج اصل المشكلة و لا تكتفى بالتخلص من المشاكل السطحية فقط.