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حظك اليوم برج الميزان 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحظ يواتيك فى الشؤون المالية

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حظك اليوم برج الميزان 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحظ يواتيك فى الشؤون المالية حظك اليوم برج الميزان 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحظ يواتيك فى الشؤون المالية

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نقدم لمولود برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف عن هذا البرج اتزانه الشديد وحبه للمهنية والموضوعية، وتقبل اختلافات الآخرين بكل شخصياتهم وهو ما يمنحه ميزة كبيرة.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

اليو هو يوم الحظ بالنسبة لك فى ما يتعلق بالمال، تستطيع الحفاظ على مالك وتستعيد مالا اقترضه منك شخصًا ما فى الماضى، قد تجد أيضًا أن حظك مشرقًا فى ما يتعلق باتخاذ قرارات مصيرية فى العمل حيث تسير كل الأمور فى الطريق الصحيح.

 

على الصعيد العاطفى:

مواقع الكواكب وحركتها انعكست على علاقتك العاطفية وجعلتها فى حالة اضطراب ولكن اليوم من المرجح أن تستقر الأمور وتكون أكثر هدوءًا وتعقلا وستكون قادرًا على تحقيق المصالحة مع شريكك على الرغم من أن العلاقة من المحتمل أن تكون متوترة بعد نصف اليوم.

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

حركة الكواكب تجعلك مهتمًا بالتركيز على صحتك، وأنت كنت متحمسًا لممارسة الرياضة وتجعل نظام حياتك صحى أكثر.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

سيكون من الجيد أن تكرس بعض من وقتك وطاقتك فى العمل الخيرى، هذا سيمنحك الكثير من الثقة فى نفسك وفى قدرتك على مساعدة الآخرين وفكرتك عن قيمتك الشخصية.


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مصر 365

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