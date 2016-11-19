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حظك اليوم برج الجدى السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

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حظك اليوم برج الجدى السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى حظك اليوم برج الجدى السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

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نقدم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، والذى يتميز أبناء هذا البرج بالقسوة ودائما استخدامها على من حولها، قادر على تحمل المسئولية، أنطوائى ليس من السهل عليه الأنخراط فى العلاقات الأجتماعية .

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

سوف تكون فى مزاج المواجهة على نحو غير عادى اليوم ومستعد للنظر فى جميع القضايا التى قد تم تفاديها خوفا من أن تواجه منهم سوف تؤدى إلى انهيار العلاقة الخاصة بك.

 

برج الجدى على الصعيد المهنى ..

حياتك المهنية ليست تسير وفقا للخطة الخاصة بك وأنت لا تستطيع حتى فهم لماذا يأخذك اتجاهه الحالى، أفضل علاج هو أن تبدأ من جديد، الخطوة الأولى هى إعداد السيرة الذاتية المناسبة وتقديمها إلى شخص شيء الأكثر أهمية التى لم تقم بعد، تحتاج إلى السيطرة على حياتك المهنية بدلا من ترك الأحداث العشوائية ترشدك.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

كنت جسديا وعقليا قوية جدا فى هذه المرحلة من الزمن، لذلك يجب أن تسعى جاهداً لتحقيق ما فاتك من وقت وحاول التحدث مع الناس من حولك عن المشاكل التى تواجهها أثناء إجراء التمارين، هذا سوف يساعدك على الحصول على حلول متعددة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.

 قوتك الداخلية تسمح لك الخضوع لبعض التفكير فة العديد من الأشياء التى كنت قادرا على رؤية جوانبها المختلفة من أى قضية، أنت على حق فى الحكم على أصدقائك والأقران، اتبع حدسك فى ظل ظروف حيث التفكير المنطقى لا يوجد لديه النطاق، هذا هو الوقت المناسب لاستكشاف الطاقات الكامنة بداخلك.


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مصر 365

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