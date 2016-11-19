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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخلى عن انفعالاتك الزائدة حتى لا تتعرض للخسائر

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخلى عن انفعالاتك الزائدة حتى لا تتعرض للخسائر حظك اليوم برج الجوزاء السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخلى عن انفعالاتك الزائدة حتى لا تتعرض للخسائر

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تتميز شخصية بشخصيته سريعة البديهة وحاد الذكاء وفى الجانب الآخر نجد فيه الشخصية الحساسة التى تستطيع التأقلم مع كل الظروف.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى :

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دور حاسم فى حياة شريك الحياة ، كما انك قد تسير الى التواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

 

على الصعيد المهنى:

حان الوقت لتخف من حده انفعالاتك مع الآخرين فعليك ان تتخلى عن انفعالاتك الزائدة حتى لا تتعرض للعديد من الأمور التى تعود عليك بالسلب فيما يتعلق بمجال العمل و تحديدا رفقاء العمل فاكسبهم قبل فوات الاوان.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى:

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك، فقد تذهب للتدليك ، حيث انك من المحتمل أن تحصل على بعض الاخبار الجيدة بشأن صحتك لياقتك البدنية.


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مصر 365

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