حظك اليوم برج الجوزاء السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخلى عن انفعالاتك الزائدة حتى لا تتعرض للخسائر

تتميز شخصية برج الجوزاء بشخصيته سريعة البديهة وحاد الذكاء وفى الجانب الآخر نجد فيه الشخصية الحساسة التى تستطيع التأقلم مع كل الظروف.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى :

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دور حاسم فى حياة شريك الحياة ، كما انك قد تسير الى التواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

على الصعيد المهنى:

حان الوقت لتخف من حده انفعالاتك مع الآخرين فعليك ان تتخلى عن انفعالاتك الزائدة حتى لا تتعرض للعديد من الأمور التى تعود عليك بالسلب فيما يتعلق بمجال العمل و تحديدا رفقاء العمل فاكسبهم قبل فوات الاوان.

الجوزاء على الصعيد الصحى:

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك، فقد تذهب للتدليك ، حيث انك من المحتمل أن تحصل على بعض الاخبار الجيدة بشأن صحتك لياقتك البدنية.