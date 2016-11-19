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حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى ثروة غير متوقعة

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حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى ثروة غير متوقعة حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 19/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى ثروة غير متوقعة

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يعد برج الحمل من الأبراج الهوائية التى تتسم بحسن التواصل مع الناس ولكنها عديمة الثقة بالنفس وفضولية ولن أبناء هذا البرج مخلصين وعقلانيين، ونقدم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

الوقت غير مناسب للحديث عن مشاكل شحصية وخلافات مع الزملاء، حاول أن تكون عملى أكثر من ذلك ولا داع لتضييع وقتك فى أمور لاهية بعيداً عن العمل.

 

الحمل على الصعيد العاطفى :

العناد سيوصلك على طريق مسدود مع شريك حياتك، فلا تحزن بسبب كثرة المشاكل فى الفترة الحاليةن وحاول ان تتعرف على أسباب هذه المشاكل أولاً قبل أن تتخذ اى قرار يؤثر على مصير العلاقة.

الحمل على الصعيد الصحى :

ألام العظام ستكون رفيقتك فى الفترة الحالية، وتحتاج على زيارة عاجلة للطبيب، وتوقف عن ممارسة الرياضة حتى تتأكد إن كانت حالتك تسمحن بالقيام بهذه التمارين أم لا.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

حساسيتك الزائدة تجاه أقرب الأشخاص لك تؤثر على علاقتك بهم، حاول أن تتخلص من شكوكك الزائدة ومخاوفك وتعامل مع الأشخاص بنية خالصة ولا تحسب حساب للمشاكل أو التكهنات حول القادم.


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مصر 365

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